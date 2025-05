Ceni detona pênalti polêmico em derrota do Bahia: ‘Não é erro, é outra palavra’

Rogério Ceni foi duro nas críticas à arbitragem após a derrota do Bahia por 1 a 0 contra o Grêmio, neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Após um pênalti polêmico, Braithwaite anotou o gol solitário na Arena, em Porto Alegre.

O lance que gerou a confusão ocorreu aos nove minutos do segundo tempo. O atacante dinamarquês recebeu passe, tentou driblar Marcos Felipe e caiu. O árbitro Bruno Arleu de Araújo apontou infração dentro da área. O VAR, em discordância, chamou Arleu para rever o lance no monitor, mas o carioca não recuou em sua decisão.

“O erro do árbitro é dar o pênalti, depois que ele vai ao VAR já não é mais erro. Aí é outra coisa que eu não sei dizer o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem, volta lá e dá o pênalti, me parece outra coisa”, iniciou o comandante do Esquadrão.

“Não adianta pressionar os árbitros dentro de campo, é difícil apitar, mas quando para o jogo e tem oportunidade de corrigir um erro que cometeu, vai ao VAR, olha, volta e mantém a decisão, isso deixa de ser um erro. Aí é uma coisa bem mais grave”, completou.

Ceni definiu o episódio que resultou no pênalti como “bagunça” na CBF.

“Não sabemos mais nada da CBF, quem está, quem é eleito, quem não é, está uma bagunça grande. Solicitamos uma mudança de jogo contra o São Paulo pela parte fisiológica e não atenderam a gente para dar prioridade à grade de programação da TV. Chegou em um ponto que não tem mais para onde recorrer. O erro de arbitragem existiu no momento em que ele deu o pênalti, mas o que foi depois disso não é mais erro. Aí é uma outra palavra. Vamos ter o futebol brasileiro por onde está. Depois que vai ao VAR, deixa de ser um erro e passa a ser uma coisa um pouco mais grave”, concluiu o treinador.

