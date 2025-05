CBF divulga áudios do VAR em pênaltis de Palmeiras e Flamengo

A arbitragem roubou a cena na partida entre líder e vice-líder do Brasileirão. Afinal, foram dois pênaltis polêmicos marcados na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2 a 0, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela 10ª rodada. Assim, sobrou reclamação após o apito final. A CBF, no entanto, divulgou os áudios do VAR nos lances.

O primeiro lance ocorreu aos 10 minutos do primeiro tempo. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou toque de mão de Varela dentro da área após cruzamento de Facundo Torres. Contudo, Wagner Reway, responsável pelo VAR, recomendou a revisão para analisar se a jogada não aconteceu fora da área.

“Abatti, por ser um lance fino, poderia recomendar a revisão direta, mas acho melhor você dar uma olhada junto comigo para ficar claro. Revisão para falta fora, ok?”, disse Wagner Reway.

Apesar da revisão, o árbitro Ramon Abatti Abel decidiu manter a decisão de campo. Afinal, ele não ficou convencido de que o toque teria acontecido fora da área, já que a maior parte do corpo de Varela estava dentro.

“O jogador (Varela) está dentro, com o pé dentro. Está tocando a linha, mas o pé está mais dentro da linha. O corpo todo em linha. Não tem outra imagem? O pé está dentro. A tendência é que o jogador esteja dentro da área e com o braço sobre a linha”, rebateu.

Pênalti em Arrascaeta

Já o segundo lance ocorreu aos 21 minutos do segundo tempo. Arrascaeta recebeu passe de Luiz Araújo, entrou na área e caiu após receber um toque do zagueiro Murilo. Contudo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou nada. O VAR, no entanto, recomendou a revisão.

“O defensor (Murilo) fez movimento claro com o braço. Abatti, recomendo revisão para possível penal. O impacto você vai me ajudar a avaliar com o que viu no campo. O atacante (Arrascaeta) ia passar, ele (Murilo) abriu o braço contra a passagem do atacante, ok?”, disse Wagner Reway.

Na análise do lance, Ramon Abatti Abel concluiu que o zagueiro do Palmeiras foi imprudente no lance. Afinal, segundo ele, Arrascaeta teria condição de pegar a bola na sequência e o lance era promissor. Assim, decidiu pela marcação da penalidade.

“O atacante (Arrascaeta) teria toda condição de pegar a bola. O jogador (Murilo) coloca o braço e impede o atacante. Ele puxa, bota a mão no peito e foi imprudente. Promissor (o lance). Ele segura, impede o jogador de prosseguir de forma imprudente”, respondeu o árbitro.

Diferentemente do Palmeiras, o Flamengo aproveitou a oportunidade. Enquanto Piquerez perdeu sua cobrança no primeiro tempo, Arrascaeta converteu e colocou o Rubro-Negro em vantagem. No fim, Ayrton Lucas fechou o placar em 2 a 0.

