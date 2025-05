Cruzeiro vence o Fortaleza fora de casa, aumenta invencibilidade e entra na briga pela liderança

O Cruzeiro ganhou do Fortaleza por 2 a o na noite deste domingo (25) na Arena Castelão, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Lucas Silva.

Dessa forma, a Raposa que está há nove jogos sem perder, chega a cinco partidas sem derrota no Brasileirão. Assim, soma três pontos e segue na terceira colocação com 20 pontos. Por outro lado, o Leão tem uma sequência de quatro jogos sem vencer e permanece com 10 pontos, na 16° posição.

Cruzeiro absoluto

Jogando em casa, o Fortaleza até que tentou ditar o ritmo da partida no início e chegou a ficar os primeiros três minutos com a bola. No entanto, na primeira jogada do Cruzeiro, João Ricardo fez três defesas seguidas: duas finalizações do Kaio Jorge e uma do William.

Aliás, a partir daí só deu Raposa, que seguiu no controle da partida e tendo oportunidades no ataque, até conseguir abrir o placar aos 33 minutos. Lucas Romero tocou para Gabigol na entrada da área, que, de primeira, passou para Kaio Jorge. Ele finalizou rasteiro, sem chances para João Ricardo. Assim, a Raposa aproveitou o embalo e, minutos depois, aos 40, Lucas Silva ampliou. Ele recebeu de Gabigol pela direita, entrou na área, cortou para o meio e finalizou de canhota, no cantinho.

Fortaleza melhor

Com as substituições que Vojvoda fez no intervalo, principalmente com a entrada de Pochettino, o Fortaleza começou melhor e conseguiu chegar no ataque algumas vezes. Aliás, o Cássio fez suas primeiras defesas na partida e teve pelo menos uma grande interceptação na finalização de Lucero aos 29 minutos. O Leão ainda ficou com um a menos quando Pedro Augusto levou o segundo amarelo. Por outro lado, a Raposa fez praticamente como o Leão no primeiro tempo e quase não levou perigo. Teve duas finalizações já no fim de jogo.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Cruzeiro na competição é contra o Palmeiras, no Mineirão, no próximo domingo (1), às 19h30 (de Brasília). Já o Fortaleza enfrenta o Flamengo no Maracanã, no mesmo dia, mas às 18h30. Ambas as partidas, portanto, são válidas pela 11° rodada do Brasileirão.

FORTALEZA 0 X 2 CRUZEIRO

10ª Rodada da Série Ado Brasileiro

Data e Horário: 25/5/2025

Local: Castelão, Ceará (CE)

Gols: Kaio Jorge, 33’/1°T (0 – 1), Lucas Silva, 40’/1°T (0 – 2)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa (Eros Mancuso, intervalo); Pol Fernández (Pedro Augusto, intervalo), Emmanuel Martínez (Pochettino, intervalo) e José Welison (Calebe, 25’/2°T); Pikachu, Breno Lopes (Luca Prior, 32’/2°T) e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Lucas Romero (Murilo Rhikman, 44’/2°T), Lucas Silva, Christian (Lautaro Díaz, 44’/2°T) e Marquinhos (Bolasie, 21’/2°T); Gabigol (Eduardo, 21’/2°T) e Kaio Jorge (Kaique Kenji, 36’/2°T). Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Auxliares: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão amarelo: Emmanuel Martínez, Gustavo Mancha, Pedro Augusto (FOR), Villalba (CRU)

Cartão vermelho:Gastón Liendo, auxiliar do Vojvoda, por reclamação, Pedro Augusto, com dois amarelos (FOR)

