Leonardo Jardim avalia vitória, revela plano do Cruzeiro e lamenta chances perdidas: ‘Pecamos’

O técnico Leonardo Jardim revelou, após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 contra o Fortaleza, neste domingo (25), na Arena Castelão, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro, que o plano para a partida era força total no primeiro tempo. Ele ainda lamentou as finalizações erradas.

“Foi uma vitória amplamente justificada no primeiro tempo. O nosso plano de jogo era entrar muito forte na primeira parte. Em relação ao segundo tempo, poupamos um pouco alguns jogadores que podiam estar com alguma fadiga e acabamos ganhando bem. Todo o grupo está de parabéns. Acho que no primeiro tempo pecamos ainda na finalização. Se fôssemos melhores na finalização, sairíamos com um resultado ainda mais volumoso. Não tenho dúvidas de que este primeiro tempo foi o que criamos mais situações de gol desde o início do campeonato”, disse.

Além disso, o técnico analisou a diferença das equipes no confronto e definiu como crucial para vitória.

“A vitória foi a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola, principalmente, a última linha defensiva do Fortaleza. No primeiro tempo, pressionamos na perda e também não deixamos o adversário reagir e fazer o seu jogo direto, que normalmente faz. Nossa capacidade, nossos jogadores, foram muito melhor do que os jogadores do Fortaleza. E foi esse o grande ponto que levou à diferença entre as duas equipas, principalmente na primeira parte”, avaliou Leonardo Jardim.

Kaio Jorge e Lucas Silva marcaram os gols da vitória no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe caiu de produção, mas segurou a vitória fora de casa e chegou a nove jogos de invencibilidade na temporada. Com a vitória, o Cruzeiro permanece na terceira colocação na tabela do Brasileiro com 20 pontos.

