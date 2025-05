O Santos voltou a respirar no Campeonato Brasileiro, após bater o Vitória por 1 a 0, fora de casa, neste domingo (25/5), pela décima rodada da competição. O triunfo não tirou o Peixe da zona de rebaixamento, mas deixou a equipe mais próxima de sair do Z-4. Agora, o goleiro Gabriel Brazão espera que o resultado positivo em Salvador seja uma mudança de chave para os jogadores buscarem esta retomada.

“Hoje foi uma virada de chave. Tenho certeza. Grupo está muito unido. Vamos sair dessa juntos. Momentos adversos no campeonato, mas temos certeza que essa é a primeira vitória fora de casa. A gente vai continuar nesse empenho e vai dar tudo certo. Com certeza é a virada. Estávamos devendo nos últimos jogos e temos um grupo muito guerreiro, muito forte e para a virada de chave contamos com o apoio do torcedor. Sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento”, disse Gabriel Brazão.

Não é de hoje que Gabriel Brazão vem sendo um dos destaques do Santos nas partidas. No Barradão, o goleiro fez ao menos três grandes intervenções para garantir a vitória do Santos. Contudo, todas estas grandes atuações vem chamando a atenção da Europa, o que liga um alerta no Peixe.

Contudo, o goleiro segue dizendo que seu foco está no Peixe e espera a tal virada de chave. Mas o torcedor santista sabe que isto só virá com uma sequência de bons resultados. Se vier com boas atuações, melhor.

