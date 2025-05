Botafogo volta a tentar a contratação de Abner, zagueiro do Juventude

Com a proximidade da janela de transferência para o Mundial de Clubes, o Botafogo voltou a negociar com Abner, zagueiro do Juventude. Afinal, o clube carioca fez uma proposta ainda na janela doméstica, em abril, e voltou à carga para tentar trazer o defensor, de 21 anos. A informação é do jornal “Pioneiro”.

Dessa forma, o Alvinegro fez proposta por 90% dos direitos econômicos do jogador, algo que gira em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões na cotação atual). No entanto, ainda há termos pendentes, como o tempo de contrato.

A expectativa, portanto, é de que a negociação não seja pelo valor da multa rescisória de R$ 20 milhões, algo que antes era imprescindível ao clube gaúcho.

Isso porque a zaga é uma das prioridades do Botafogo. Atualmente, Jair e David Ricardo têm sido os titulares em meio às ausências de Bastos e Barboza, ambos lesionados. O último, por sua vez, tem chance de retornar à equipe diante da Universidad de Chile, em duelo decisivo pela Libertadores.

No momento, Abner está em Bragança Paulista com o restante do elenco do Juventude para o confronto desta segunda-feira (26), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por fim, ele soma seis jogos pelo time alviverde, número máximo permitido para atuar por outro time em uma mesma edição da competição. Nascido no Rio de Janeiro, o defensor tem passagens pela base do Bangu e pelo América-MG antes de chegar ao clube de Caxias do Sul.

