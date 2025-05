Palmeiras liga alerta com ‘pênaltis decisivos’ na temporada

O Palmeiras saiu derrotado do Allianz Parque, após perder para o Flamengo por 2 a 0, neste domingo (25/5), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado poderia ser diferente, já que Piquerez perdeu um pênalti para o Verdão ainda no primeiro tempo. Aliás, as cobranças na marca da cal viraram um ponto de atenção no clube.

Afinal, foi o terceiro pênalti de caráter decisivo que o Palmeiras perdeu na temporada. O Verdão desperdiçou nos acréscimos do Dérbi da primeira fase do Paulistão, na segunda final do Estadual também contra o Corinthians e agora no confronto direto pela liderança do Brasileirão.

”Temos que melhorar. O pênalti é a maior chance de gol no futebol e o momento mais flagrante em um jogo. Temos que ser eficazes, (domingo) fez a diferença. Há momentos assim (com desempenho ruim), mas Veiga também fez 23 seguidos. Não há desculpas nem razões para falhar. Quatro em oito (perdidos), não foi? Temos que trabalhar mais”, disse o auxiliar João Martins, após o jogo contra o Flamengo.

Contra o Corinthians, Estêvão perdeu na primeira fase do Paulistão (ele também desperdiçou contra o Ceará, pela Copa do Brasil, mas converteu no rebote) enquanto Veiga errou na final. Já Piquerez não conseguiu balançar as redes contra o Flamengo.

A única cobrança na marca da cal e de cunho ”decisivo” na temporada que o Verdão acertou, foi com Raphael Veiga, contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Palmeiras com dor de cabeça nos pênaltis

Nos últimos anos, as penalidades têm sido uma dor de cabeça na Academia de Futebol. Além disso, nas últimas dez decisões por pênaltis, o Verdão venceu apenas duas. Sob o comando de Abel Ferreira são sete disputas perdidas e apenas uma vencida.

Sem tempo para lamentar, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (28/5), quando encara o Sporting Cristal, no Allianz, pela Libertadores.

