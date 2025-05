Flamengo atualiza situação médica de Gerson, após dores no joelho esquerdo

O Flamengo informou, na manhã desta segunda-feira (26), o resultado dos exames de Gerson, que sentiu dores no joelho esquerdo no triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Com isso, o meio-campista teve apenas uma leve inflamação na região, porém ainda é dúvida para o próximo e decisivo jogo da Libertadores.

Dessa forma, o capitão rubro-negro se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia. Ele, inclusive, tem chances de disputar a partida diante do Deportivo Táchira, pela Libertadores, na quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

“Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo (25). Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira (26), no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia”, atualizou o clube.

No entanto, a confirmação da presença do atleta dependerá de sua evolução física nos dias que antecedem o duelo. Internamente, a expectativa é que o jogador esteja em campo, visto que o jogo vale uma vaga nas oitavas do torneio continental.

No Allianz Parque, o meio-campista caiu em campo, sozinho, após um passe de Michael, aos 14 minutos do segundo tempo. Ele ainda tentou seguir na partida, mas não conseguiu em virtude das dores.

Além disso, Gerson está na pré-lista de Carlo Ancelotti e aguarda ser chamado para a primeira Data Fifa sob o comando do treinador italiano. Assim, a convocação acontece nesta segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), e promete ser uma das mais badaladas da CBF.