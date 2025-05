Platense ‘frustra’ ideia de clássico em final na Argentina

A final do Apertura na Argentina esteve na iminência de ser disputada em um clássico de Buenos Aires. Porém, depois do Huracán avançar na primeira semifinal contra o Independiente, nos pênaltis, o mesmo não pode se dizer do San Lorenzo, contra o Platense. Isso porque o clube radicado em Vicente López, na Grande Buenos Aires, venceu o confronto único por 1 a 0 e fará a decisão diante do Globo, no próximo domingo (1), às 17h (de Brasília).

Mesmo na condição de mandante, o Ciclón não se colocou de maneira amplamente superior ao oponente, pelo contrário. Além da posse de bola ter caráter nítido de equilíbrio, o Platense terminou o duelo com mais finalizações tanto gerais como na direção da meta defendida por Orlando Gill.

O gol que definiu o classificado para a decisão do Apertura no Campeonato Argentino saiu já aos 26 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio vinda do lado esquerdo, Gill tentou fazer o corte de soco e não acertou com força suficiente para afastar o perigo. Desse modo, a bola ficou viva na área e o meio-campista Franco Zapiola encheu o pé para estufar as redes dos anfitriões no Nuevo Gasómetro.

O panorama da final

Apesar de ser um clube com menor popularidade no país, esta será a segunda vez, no intervalo de três temporadas, que o Platense busca uma conquista nacional de elite. A saber, em 2023, o Calamar chegou na decisão da Copa da Liga, contra o Rosario Central, e ficou com o vice-campeonato.

Por sua vez, a missão do Huracán, na decisão, será de levantar uma taça que findaria jejum de dez anos. A última foi no ano de 2015, pela Supercopa Argentina, onde bateu o River Plate na decisão.

