Botafogo terá retornos importantes para duelo com a La U pela Libertadores

O Botafogo se prepara para definir seu futuro na Libertadores. Nesse sentido, a equipe carioca deve contar com retornos importantes no duelo com a Universidad de Chile, nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Tratam-se do meia Savarino e do atacante Artur, destaque do triunfo sobre o Estudiantes, na rodada anterior. A informação é do portal “ge’.

Além disso, o técnico Renato Paiva poderá ter o retorno de Barboza. O defensor tratava de um problema no pé esquerdo há quase um mês e já trabalha com o restante do elenco. A definição acontecerá nesta segunda-feira (26), após mais uma avaliação sobre a condição do atleta argentino.

O venezuelano está recuperado de lesão na coxa direita e pode voltar aos gramados. Já o camisa 7 apresentou dores musculares depois da vitória sobre a equipe argentina e poderá tentar novamente ser decisivo.

O atacante Mastriani está liberado para o confronto após se recuperar de lesão muscular em uma das coxas. Ele intensificou os trabalhos nos últimos dias para conseguir ficar à disposição de Paiva.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Marçal, o zagueiro David Ricardo e o atacante Matheus Martins permanecem fora de combate e desfalcam o Alvinegro.

Por fim, o Botafogo precisa vencer a La U para avançar às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados do grupo A. No mesmo dia e horário, o Estudiantes encara o Carabobo, no Jorge Luis Hirschi, na Argentina.