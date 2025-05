Jornalista detona Estêvão em derrota do Palmeiras: ‘Vai ficar com medinho?’

O comentarista Felippe Facincani apontou para o desempenho de Estêvão como um dos símbolos da derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o Flamengo, no Allianz Parque, no domingo (25). O jornalista questionou a postura do atacante diante de um confronto com exigência técnica e tática superior, e alertou para os desafios que o jogador encontrará em breve no futebol europeu.

“E aí, Sr. Estêvão? Todo mundo sabe como você dribla. Agora, você não vai pegar toda hora zaga aberta como a do Ceará. Você vai pegar o lateral de Copa do Mundo, o cara com 15 anos de Europa. E aí? Vai ficar com medinho? Vai pedir autógrafo pro Messi? Vai querer enfrentar só o coitadinho do Al-Ahly?”, criticou.

Teve, ainda, ironias à possibilidade do jovem se esconder em compromissos mais pesados. Para ele, o atacante precisa se posicionar como protagonista mesmo diante de adversários de elite. “Você está indo para lá [Europa], viu, meu parceiro? Já já tem Mundial de Clubes. Você ainda está no Palmeiras. Vai tremer contra o Porto?”, questionou.

Pênalti mal batido e

A revolta também resvalou no lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. O uruguaio desperdiçou um pênalti aos 11 minutos, em um momento em que o Alviverde mostrava leve superioridade. Para o comentarista, o erro comprometeu o ímpeto inicial da equipe e simbolizou a falta de “raça e postura”.

“Você tem que fechar o olho e dar um canudo no meio do gol, bater como gente grande. Tem que mostrar que é o dono da casa. Se você abre um a zero, dando uma cacetada no meio do gol, jogando com fibra, com raça, com hombridade, com raiva, às vezes falta raiva num jogo desse, você já mostra pro adversário o seu ímpeto. Piquerez geralmente bate forte e alto. Não entendo porque o pé trava numa hora dessas”.

O lateral soma, agora, um acerto e um erro em penalidades na temporada. Aliás, trata-se do quarto pênalti perdido pelo clube em jogos decisivos na temporada.

Palmeiras exibe falhas repetidas

A derrota para o Flamengo expôs um padrão já preocupante: o Alviverde fracassa sistematicamente em lances cruciais. O time já desperdiçou pênaltis em partidas contra o Corinthians (no dérbi e na final do Paulistão) e diante do Ceará, todos em contextos de alta pressão. O aproveitamento da equipe é de apenas 50% nas oito cobranças realizadas neste ano.

Sob o comando de Abel Ferreira, a situação se repete há temporadas. Nas últimas dez decisões por pênaltis, o Verdão venceu apenas duas. O auxiliar João Martins, que substituiu o treinador suspenso, usou um tom direto após o jogo: “Temos que ser eficazes. Pênalti é a chance mais flagrante de gol. Não há desculpas nem razões para falhar”.

Estratégia ofensiva falha

Mesmo com o apoio de 41 mil torcedores, o time sentiu o golpe após o pênalti perdido. As boas chegadas de Estêvão, Facundo Torres e Mayke não se repetiram, e o ritmo caiu. No segundo tempo, Murilo cometeu o pênalti que resultou no primeiro gol do Flamengo. O adversário ainda ampliou o placar com Ayrton Lucas e confirmou a vitória.

O Alviverde se manteve na liderança apesar do revés, com 22 pontos, um à frente do Flamengo. Para não correr o risco de perder a ponta, o time precisará vencer o Cruzeiro, terceiro colocado, fora de casa, no domingo (01).

Estêvão se despede do Allianz

A pressão sobre o jovem acontece em meio à contagem regressiva para sua saída. O jogador se despede do Allianz Parque nesta quarta-feira (29), diante do Sporting Cristal, pela Libertadores. O Alviverde inclusive lançou promoção de ingressos com preços populares para garantir casa cheia antes da transferência ao Chelsea, prevista desde 2024.