Cuca comenta possível saída de Rubens: ‘Me preocupa muito’

Rubens é um dos destaques do Atlético neste primeiro semestre de 2025. Contudo, algumas notícias dão conta de uma possível saída do jogador na janela do meio do ano. Diante da situação, o técnico Cuca observa apreensivo o desfecho.

“Me preocupa muito. Me preocupa muito. Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta, você não vai repor a altura”, disse Cuca.

Por outro lado, o Atlético tem falado abertamente sobre a necessidade de vender atletas no meio do ano para equilibrar as finanças. O Galo convive, neste momento, com o atraso de pagamento da compra de atletas da janela do meio ano. Entretanto, o clube nega que no momento haja proposta para a venda de Rubens.

O camisa 44 joga do Atlético vem jogando tanto pelo meio-campo quanto na lateral esquerda na ausência de Guilherme Arana, lesionado.

“Mesmo que ele ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda. Tanto quanto o volante, quanto o meia, quanto o lateral. É um jogador que, de repente, no final do ano, eu estou falando o que eu penso, né? Eu não tenho projeto nenhum. De repente, no final do ano, quem sabe ele possa sair, mas até lá, não”, completou o técnico Cuca.

Em 27 jogos na temporada 2025, Rubens marcou três vezes e deu duas assistências. O dono da 44 alvinegra também tem bons números e atuações na defesa.

