Gabigol firma boa fase no Cruzeiro com 14 participações em gols neste ano

Gabigol completou a 14ª participação em gols em 2025 na partida contra o Fortaleza, neste domingo (25), contra o Fortaleza, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo Cruzeiro, ele soma 10 bolas na rede e quatro assistências.

Leonardo Jardim elogiou o jogador. O treinador, ainda, reforçou a importância de encontrar reforços dentro do próprio elenco.

“O Gabriel foi um jogador que sempre esteve integrado naquela equipe que para mim é a base, que são os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado. Não só 11 jogadores, mas aqueles 17 jogadores que têm sido mais utilizados. É um jogador que pertence a essa base. Com certeza que agora com algumas mexidas que houve, ele jogou e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante”, afirmou Jardim.

O treinador ainda completou a declaração sobre a fase de Gabriel: “Fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo que, aos poucos, estão aparecendo as soluções. Hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há três meses atrás. Por quê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo”.

Boa atuação de Gabigol e vitória sobre o Fortaleza

O Cruzeiro ganhou do Fortaleza por 2 a o na noite deste domingo (25) na Arena Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kaio Jorge e Lucas Silva, com participações de Gabigol.

A Raposa está há nove jogos sem perder. São cinco partidas sem derrotas no Brasileirão. Assim, o time se mantém na terceira colocação, agora com 20 pontos.

O próximo compromisso do Cruzeiro na competição é contra o Palmeiras, no Mineirão, no próximo domingo (1), às 19h30 (de Brasília).

