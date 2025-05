De Neymar e Ronaldinho Gaúcho: Netflix anuncia próximos documentários no catálogo

A Netflix Brasil anunciou oficialmente uma nova leva de produções nacionais, e o esporte ganhou protagonismo na lista. Dois dos principais nomes da história recente do futebol brasileiro, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, serão personagens centrais de documentários exclusivos que integram o pacote de dez lançamentos da plataforma de streaming voltados ao mercado brasileiro.

O projeto sobre Neymar abordará seu retorno ao Santos e os impactos disso em meio ao cenário turbulento da equipe. Já a produção do ‘Bruxo’, adotará uma proposta distinta, num tom mais leve. A ideia para Ronaldinho se baseia em uma abordagem bem-humorada e descontraída da carreira do ex-jogador.

Ainda não há detalhes sobre o cronograma de gravações, tampouco estreias dos projetos. Porém, a plataforma trabalha com intuito de oferecer mergulhos nas jornadas dos astros, com depoimentos de colegas, imagens e trechos inéditos pessoais e profissionais dos craques.

Documentário sobre Neymar

A obra dedicada a0 camisa 10 do Santos contará os bastidores dos anos recentes do clube — desde a morte de Pelé até o rebaixamento. A luta pelo retorno à elite do futebol nacional também ganhará espaço na obra. O enredo se concentrará na missão do ídolo de resgatar a identidade vencedora do time que o projetou mundialmente.

A Netflix confirmou que o documentário contará com entrevistas exclusivas, materiais inéditos e uma narrativa emocional sobre a reconstrução do clube. Isso, evidentemente, alinhado à imagem do jogador após um período marcado por lesões e questionamentos.

Dirigido por David Charles Rodrigues, o filme também funcionará como um retrato do impacto cultural do astro no futebol brasileiro. A ideia também passa por exibir parte da pressão envolvida em vestir novamente a camisa do Santos, especialmente em crise.

Acordo financeiro

A diretoria santista confirmou que a parceria com a Netflix trará recursos financeiros diretos ao clube. O Peixe, por sua vez, deverá utilizar parte da verba na manutenção do vínculo contratual com o atleta. Isso porque o acordo vigente se encerra em 30 de junho, e a equipe ainda pagará ao menos R$ 105 milhões ao jogador.

Produções contam com direção de alto nível

Os dois documentários contarão com envolvimento de produtoras consagradas. A obra sobre o Santos e seu 10 está sob responsabilidade da Netflix em parceria com o próprio clube. Já a série sobre Ronaldinho acontece junto à Boutique Filmes, especializada em biografias com linguagem contemporânea.

Além disso, outros gigantes da produção audiovisual também participam dos projetos gerais anunciados. A Gullane, responsável por “Senna”, e a O2 Filmes, conhecida por “Cidade de Deus”, atuam em documentários e séries complementares. Entre elas, “Brasil 70 – A Saga do Tri”, que revisita a campanha histórica do tricampeonato mundial da Seleção com Pelé, Jairzinho, Tostão e Carlos Alberto.