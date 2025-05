Vasco soma apenas 28% de aproveitamento em clássicos desde 2020

O Vasco perdeu, de virada, para o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe conheceu sua 29ª derrota nos últimos 50 clássicos em clássicos do Rio de Janeiro. Desde 2020, o Cruz-Maltino soma apenas 28% de aproveitamento contra Botafogo, Flamengo e Fluminense. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, dos últimos 50 confrontos, a equipe triunfou em apenas 11, com 10 empates e 29 derrotas. Foram, então, duas sobre o Rubro-Negro, duas diante do Tricolor e sete contra o Alvinegro.

No clássico do último sábado (24), o time da Colina voltou a sair na frente e sucumbir diante de um arquirrival. João Victor abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo, Vegetti (contra) deixou tudo igual. No segundo tempo, o Fluminense foi superior e ficou com os três pontos após golaço de Guga, de fora da área. Uma virada que também aconteceu no Carioca, no clássico em Brasília.