Hospedagem de Ancelotti custará cerca de R$ 35 mil a CBF; veja fotos e valores

Carlo Ancelotti está hospedado no Grand Hyatt, hotel cinco estrelas situado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, desde seu desembarque no Brasil, na noite do último domingo (25). Ele, aliás, chegou com luxos. A CBF escolheu a suíte diplomata — segunda mais cara do local — para o treinador e seus familiares.

A suíte de 120 metros quadrados, com vista panorâmica para o mar, tem diárias estimadas em R$ 5 mil. O espaço promete estrutura de alto padrão e ainda é composta com salas de estar e jantas separadas. O valor do quarto só ficar atrás dos mais de R$ 6,4 mil da suíte presidencial.

O banheiro conta com uma banheira de imersão de design moderno, e os hóspedes têm acesso irrestrito ao Grand Lounge. Ou seja, entradas em cafés da manhã, lanches e coquetéis – alcoólicos e não alcoólicos – ao longo de todo o dia.

A diária da Diplomata só perde em valor para a suíte presidencial, que ultrapassa R$ 6,4 mil por noite. Ainda assim, o nível de conforto não deixa a desejar. A ambientação combina mobiliário contemporâneo, janelas amplas e decoração minimalista com acabamentos de alto nível. O hotel é referência em hospedagem de luxo e costuma receber artistas, chefes de Estado e atletas internacionais.

Ancelotti terá serviço completo

Além da acomodação de elite, o italiano terá uma van blindada à disposição, com motorista exclusivo. O técnico também contará com uma escolta armada durante todos os seus deslocamentos pela cidade. Além disso, a CBF assegurou um pacote de segurança e logística digno de chefe de Estado, como forma de proteger o treinador e garantir tranquilidade em sua primeira semana no país.

O planejamento da estadia inclui transporte até a sede da CBF e posterior viagem a São Paulo, onde o técnico comandará os primeiros treinos no CT do Corinthians. A hospedagem no Grand Hyatt está prevista, a princípio, até o próximo domingo (01), quando deixará o Rio para se dedicar aos compromissos com a equipe nacional.

Gastos refletem o status

Carlo representa o maior investimento financeiro da história recente da CBF, com salário mensal de R$ 5 milhões — relativo ao que recebia no Real Madrid. A hospedagem de luxo e os demais benefícios logísticos seguem o padrão exigido em contratos dessa magnitude. A entidade busca demonstrar profissionalismo e compromisso com a excelência já nos primeiros dias de trabalho do novo comandante.

Essa estrutura também visa aproximar o técnico da cultura brasileira, oferecendo condições que favoreçam sua adaptação. Ao longo da semana, ele realizará reuniões com a comissão técnica, participará de eventos oficiais e visitará as instalações da confederação antes da estreia contra o Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil.