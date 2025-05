Após vitória no Brasileiro, Grêmio foca no Sportivo Luqueño

Um dia depois da vitória sobre o Bahia, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio já foca na Copa Conmebol Sul-Americana. Na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena, a equipe enfrenta o Sportivo Luqueño, do Paraguai, na última rodada da fase de grupos da competição continental.

Na manhã chuvosa desta segunda-feira (26), o elenco gremista se reapresentou no CT Luiz Carvalho. Os jogadores que atuaram por pelo menos 60 minutos contra o Bahia realizaram um trabalho de recuperação na academia. Já o restante do grupo foi a campo.

O elenco gremista volta a treinar na manhã desta terça-feira, também no CT Luiz Carvalho, a partir das 10h.

Lateral João Pedro será desfalque no Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral João Pedro sofreu fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo durante a partida do último domingo, contra o Bahia, na Arena, e precisará passar por uma cirurgia para fixação da fratura.

O procedimento será realizado na tarde da próxima terça-feira, no Hospital Moinhos de Vento, pelos especialistas em pé e tornozelo Dr. José Sanhudo e Dr. Marcelo Rabello, acompanhados pelo médico da equipe principal, Dr. Jardel Tessari. Após a cirurgia, o atleta realizará a reabilitação com a fisioterapia do Clube.

