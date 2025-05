CBF define programação para jogos contra Equador e Paraguai

Durante a apresentação oficial de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, na qual o técnico divulgou sua primeira convocação, o diretor de seleções da CBF Rodrigo Caetano falou sobre a programação para os jogos da próxima Data Fifa, contra o Equador, em Guayaquil, e o Paraguai, na Neo Química Arena.

Os jogadores vão se apresentar no dia 2 de junho, em São Paulo, onde a Seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia seguinte, a delegação viaja à tarde. O treino no Equador acontece no dia 4, véspera da partida contra o Equador.

Depois da partida em Guayaquil, a Seleção retorna para São Paulo e fará treinamentos no CT do Corinthians para o compromisso do dia 10, contra o Paraguai.

Além disso, antes de apresentar a programação, Rodrigo Caetano também celebrou a contratação de Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira.

“Quero dizer que é motivo de honra poder estar ao lado hoje do treinador mais vitorioso do mundo, mas que vem para a seleção mais vitoriosa e a maior de todas. Mais do que o trabalho e a trajetória do Mister, há uma fórmula de sucesso por trás de tudo isso. É a gestão de pessoas e a simplicidade com que faz isso. Ele vai poder dizer isso, do enorme carinho que tem pelo nosso país. Por fim, ele é a pessoa mais indicada para estar à frente da nossa seleção”, disse o diretor de seleções da CBF.

