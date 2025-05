Hugo Souza celebra convocação para Seleção: ‘Tremendo até agora’

A data do dia 26 de maio de 2025 dificilmente sairá da cabeça de Hugo Souza. Afinal, sete anos depois, ele novamente foi chamado para defender a Seleção Brasileira na próxima Data-Fifa. O goleiro está na primeira lista de Carlo Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Aliás, a notícia chegou no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, onde estava com a delegação alvinegra. O Timão embarca para Buenos Aires nesta segunda para encarar o Huracán na terça (27/5), pela Copa Sul-Americana.

“Estou tremendo até agora, para ser sincero. Estou muito feliz. É para coroar esse momento incrível que estou vivendo aqui. Agradecer a Deus e à minha família que sempre estiveram ao meu lado. Agora é hora de aproveitar esse momento da melhor forma possível. Agradecer ao Corinthians, à torcida, todo mundo que me apoiou e torce por mim, que estendeu a mão por mim e tem carinho pelo meu trabalho. Todos vocês fazem parte disso. Meu coração está cheio de gratidão”, disse Hugo Souza.

A primeira e única convocação de Hugo Souza aconteceu em agosto de 2018, na primeira data Fifa após a Copa do Mundo da Rússia, quando esteve na convocação de Tite para amistosos contra Estados Unidos e El Salvador.

Assim, o Corinthians volta a ter um jogador na Seleção Brasileira depois de dois anos e dois meses, quando Yuri Alberto esteve convocado. Além disso, o último goleiro do Timão na Canarinho foi Cássio, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e também esteve no grupo campeão da Copa América de 2019.

