Pedrinho destaca desafios para Ancelotti na Seleção e comenta ausência de Neymar

O presidente do Vasco, Pedrinho, marcou presença na apresentação oficial de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (26). No evento, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o cruzmaltino comentou sobre a chegada do treinador e a sua primeira convocação, voltada para os jogos contra Equador, em Guayaquil, e Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pedrinho elogiou a trajetória vitoriosa de Ancelotti, mas ressaltou os possíveis desafios de adaptação ao futebol praticado na América do Sul.

“Ele vem para uma cultura diferente. Mas é um multicampeão. Acostumado a trabalhar com jogadores brasileiros há muito tempo. Pode ter um pouco de dificuldade na questão da dinâmica dos jogos. As partidas aqui são mais duras, mais pegadas, mais faltosas. Então, ele pode sentir um pouco essa diferença”, disse.

O presidente do Vasco também destacou o impacto positivo que Ancelotti pode ter no ambiente da Seleção Brasileira.

“Muitos jogadores que voltam ao Brasil dizem que descansam nos próprios jogos porque o jogo tem muitas pausas. Mas é um treinador que acrescenta muito e tem um potencial enorme. Até mesmo de proteção para os jogadores se sentirem mais seguros para recuperar o bom futebol”, completou.

Pedrinho também comentou sobre a ausência de Neymar na primeira convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira.

“Ele está voltando agora. Jogou pouco tempo. Está em processo de recuperação. Acho que o Ancelotti precisa, no momento, de uma resposta mais imediata por parte dos jogadores. Por isso, a ausência de Neymar na convocação. Mas, ele, recuperando a forma física e voltando a jogar, naturalmente vai recuperar seu espaço na Seleção”, disse.

