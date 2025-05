Léo Ortiz, do Flamengo, se revolta com lance envolvendo Weverton, do Palmeiras: ‘Desnecessário’

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no último domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Um dos destaques da partida foi o zagueiro Léo Ortiz, que fez grande partida e anulou as jogadas ofensivas do adversário. No entanto, o defensor foi alvo de um lance com o goleiro Weverton no primeiro tempo e reclamou de pênalti.

Após bola levantada na área por Luiz Araújo, o goleiro palmeirense chocou-se com o zagueiro rubro-negro, que não gostou da entrada do rival.

“Eu acho que foi desnecessário o uso do joelho. Entendo que o joelho usa para se proteger, mas não tinha do que se proteger. Eu não ia encostar nele. Fui para minha subida atrapalhar, mas não atrapalhou em nada, a bola já estava com ele. Completamente desnecessário usar o joelho. Não sei se foi maldade, acredito que não, eu conheço ele. Espero que não seja isso. Acho que foi mais desnecessário mesmo”, disse o jogador, na zona mista após a partida.

Léo Ortiz avalia jogo do Flamengo no Allianz Parque

Léo Ortiz analisou a partida feita pelo Rubro-Negro, que fez os dois gols no segundo tempo.

“A gente demorou a entender a maneira que o Palmeiras estava marcando. A gente não entendeu o encaixe dele. No intervalo, a gente conversou para acreditar no plano que tínhamos feito de furar as marcações individuais. Filipe deu algumas dicas para a gente conseguir. Conseguimos ter bem mais controle do jogo”, afirmou o defensor, que prosseguiu:

“A gente sabia que o campeonato não acabaria aqui independente do resultado. Nem mesmo a derrota. Eles abririam uma vantagem significativa, mas a gente teria todo o campeonato pela frente. A gente queria se manter próximo. A equipe deles é uma equipe que dificilmente deixa pontos “infantis” e seria difícil de alcançar. A gente acreditava que podia vir aqui e vencer”.

Aliás, o resultado fez o Flamengo encostar no Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, os cariocas somam 21 pontos, contra 22 dos paulistas.

