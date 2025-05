São Paulo x Talleres: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificado para as oitavas de final, o São Paulo enfrenta o Talleres, da Argentina, às 19h, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está na primeira colocação do Grupo D, com 11 pontos e precisa de apenas um ponto para garantir a liderança da chave. Já os argentinos estão em terceiro, com quatro pontos e, apesar de não conseguir mais brigar por uma vaga no mata-mata, ainda pode se classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o São Paulo

Para o embate contra os argentinos, no Morumbis, Zubeldía deve ter até dez desfalques. Afinal, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius. Ferreira, Marcos Antônio e Lucca estão entregues no departamento médico. Além disso, Oscar, que saiu com dores musculares na coxa esquerda no duelo contra o Mirassol, pelo Brasileiro, foi diagnosticado com um edema e será preservado no embate. Por fim, Alisson, que foi expulso contra o Libertad, terá que cumprir suspensão contra o Talleres. A novidade pode ser Henrique Carmo, que já está recuperado de um problema no tornozelo esquerdo. Ele ganhou alguns minutos no último jogo do São Paulo no sub-20, mostrando que pode estar à disposição do técnico argentino.

Como chega o Talleres

Por outro lado, o Talleres chega ao Morumbi sem chances de classificação para as oitavas de final da Libertadores. A equipe argentina faz uma campanha irregular no Grupo D e ocupa a terceira colocação, com apenas quatro pontos somados. Foram três derrotas, um empate e uma única vitória até aqui. O foco dos argentinos agora é outro: garantir uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, objetivo que ainda mantém o duelo contra o São Paulo como decisivo. Contudo, o técnico Alexander “Cacique” Medina tem desfalques. Afinal, o goleiro Guido Herrera (lesão muscular) e o lateral-direito Gastón Benavídez (entorse no tornozelo) são dúvidas, enquanto o meia-atacante Emanuel Reynoso (distensão muscular) é desfalque certo.

SÃO PAULO X TALLERES

Libertadores – 6ª rodada do Grupo D

Data e Horário: 27/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Cédric Soares, Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES: Burral (Herrera); Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Nahuel Bustos. Técnico: Alexander “Cacique” Medina

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHL) e Carlos Venegas (CHL)

VAR: Francisco Gilabert (CHL)

