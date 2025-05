Sem Felipe Anderson, Palmeiras se reapresenta de olho na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (26) após perder para o Flamengo por 2 a 0, no último domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Agora, a equipe muda a chave para a Copa Libertadores.

O Verdão já está classificado para as oitavas de final com a melhor campanha da fase de grupos. Assim, a equipe do técnico Abel Ferreira encara o Sporting Cristal nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), também em casa.

O treinador pode optar por poupar seus titulares, afinal não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe. Uma coisa é certa: é o último jogo do jovem Estêvão no Allianz Parque. O atacante está vendido ao Chelsea e se despedirá do Palmeiras após o Mundial de Clubes.

Os titulares que enfrentaram o Flamengo no domingo fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco foi a campo para uma movimentação técnica. Felipe Anderson realizou atividades na parte interna na Academia de Futebol, pois ainda se recupera de um edema na coxa direita.

Abel Ferreira comandará mais uma atividade nesta terça-feira e deve realizar ajustes táticos e de bola parada na quarta, dia do jogo contra os peruanos.

O Alviverde soma 15 pontos no Grupo G e é o único com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. O Sporting Cristal é o terceiro da chave, com quatro pontos, e ainda busca a classificação para as oitavas de final.

