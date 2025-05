Fera do San Lorenzo volta ao radar do Botafogo

O Botafogo está no mercado para reforçar o elenco para o Mundial de Clubes e o segundo semestre de 2025. E o clube recolocou um antigo alvo no radar: o meia Muniain, do San Lorenzo. A informação é do “Canal do Medeiros”. Já alguns portais argentinos afirmam que o astro ibérico pretende voltar para a Espanha neste segundo semestre.

No início do ano, a fera esteve na mira do Botafogo para substituir Almada, hoje no Lyon (FRA), mas o negócio não avançou. O clube monitora a fera novamente.

Muniain, aliás, não deve permanecer no Cuervo, sobretudo após a eliminação do San Lorenzo para o Platense, nas semifinais do Campeonato Argentino. Ele tem contrato com o Ciclón até dezembro de 2025. Porém, há uma cláusula que permite uma rescisão unilateral sem os custos das janelas de transferências. Este gatilho permite, assim, que o jogador basco deixe o Nuevo Gasómetro de graça.

Formado pelo Athletic Bilbao, Muniain tem mais de 500 partidas pelo clube do País Basco. Por lá, em 15 temporadas, marcou 76 gols e conquistou três títulos. Duas Supercopas da Espanha (2015 e 2021) e uma Copa do Rei (2024).

Fã do futebol sul-americano, o meia de 32 anos decidiu cruzar o Oceano Atlântico e defender o San Lorenzo ainda nesta temporada.

O jogador basco também tem passagem pela seleção espanhola desde a base. Na principal, contudo, soma apenas duas aparições.

