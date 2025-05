Gil retorna e Santos inicia preparação para amistoso

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (26), depois da primeira vitória sob o comando de Cléber Xavier. O zagueiro Gil foi uma das principais novidades da atividade no CT Rei Pelé. O defensor estava afastado nos últimos dias por conta de problemas pessoais.

Gil já realizava trabalhos dentro do Centro de Treinamento. Entrentanto, apenas agora esteve junto com o elenco santista. O zagueiro pode estar em campo no amistoso da próxima quarta-feira (28), quando o Santos enfrenta o Leipzig, da Alemanha, em Bragança Paulista.

Para o duelo, Cléber Xavier terá à disposição o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Escobar, que estavam suspensos contra o Vitória. Entretanto, a tendência é que o treinador aproveite a partida para rodar o elenco e fazer testes. O foco do Peixe está no duelo contra o Botafogo, no final de semana, para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.