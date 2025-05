Coritiba vence, segue na briga pelo G4 e afunda o Criciúma

Com um gol de Vini Paulista no segundo tempo, foi o suficiente para o Coritiba vencer o Criciúma por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 26/5, pela 9ª rodada do Brasileirão. Triunfo relevante. Afinal, além de ser fora de casa, no estádio Heriberto Hülse, fez o Coxa entrar no G4, a zona de acesso, com 16 pontos.

O Criciúma segue afundado na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com apenas seis pontos. Eduardo Baptista, que assumiu o time no lugar de Zé Ricardo, ainda não venceu — soma um empate e três derrotas.

Como foi a vitória do Coritiba

O Coritiba foi melhor no primeiro tempo e quase saiu na frente em chute de Vini Paulista, mas que que acertou o travessão. Na etapa final, entretanto, aos 13 minutos, Vini foi mais decisivo, concluindo passe de Alex Silva para fazer o gol que definiu o jogo.

Atrás no placar e mal na tabela, o Criciúma enfim se lançou ao ataque na reta final. Contudo, perdeu uma chance incrível com Dellatorre, que furou na hora da finalização. Além disso, viu o goleiro Pedro Morisco fazer duas boas defesas em chutes de Juninho e João Carlos.

Jogos da Série B – 9ª rodada

Sexta-feira (23/5)

Goiás 2×0 Ferroviária

Sábado (24/5)

Athletico-PR 2×0 Athletic-MG

Remo 1×1 Volta Redonda

Avaí 2×1 Chapecoense

Domingo (25/5)

Novorizontino 3×1 Paysandu

Amazonas 2×0 Operário

Segunda-feira (26/5)

Criciuma 0x1 Coritiba

Botafogo-SP x CRB- 20h

Cuiabá x Vila Nova – 21h

Terça-feira (27/5)

América-MG x Atlético-GO – 19h30

