Cruzeiro realiza ajustes finais para lançamento de sua segunda camisa

O Cruzeiro está perto de finalizar seus preparativos com o intuito de divulgar sua segunda camisa para a temporada. Afinal, o lançamento da nova peça está marcada para ocorrer na próxima sexta-feira (30). O clube planeja realizar o anúncio em conjunto com a Adidas, sua fornecedora de material esportivo. Apesar de toda a organização, houve o vazamento de imagens da blusa, que terá a predominância do branco e homenageará o hino do clube. Além de listras azuis horizontais, outros detalhes da mesma cor na manga e a presença do escudo tradicional.

Tal situação atrapalhou o planejamento da Raposa. Afinal, o clube deu início a divulgação de alguns detalhes da vestimenta no mês passado. Na ocasião, com a presença de algumas iniciativas. Entre elas, a exposição de algumas especificidades como imagens de como será o emblema, além de partes do hino que estarão presentes na blusa.

Em sua segunda camisa de 2024, o Cruzeiro decidiu fazer referência à Pampulha e ao ano em que o clube passou a aderir o uniforme branco como alternativo. A Raposa já lançou o seu primeiro uniforme para a temporada, que foi anunciado no dia 7 de março, na véspera do Dia Internacional da Mulher. Com isso, a estratégia do clube foi promover a estreia da camisa em uma partida do time feminino.

Jovem lateral-esquerdo do Cruzeiro chama atenção de gigante português

O lateral-esquerdo Kaiki, de apenas 22 anos, entrou no radar do Benfica, de Portugal, e pode se transferir ainda em junho de acordo com informações do Central da Toca e Samuca TV. O jogador do Cruzeiro, em alta após conquistar a titularidade, está sendo monitorado há meses por clubes europeus e pode receber proposta na próxima janela de transferências.

Desde o empréstimo de Marlon ao Grêmio, Kaiki assumiu a posição e tem mostrado solidez sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Ainda em 2023, o próprio Benfica já havia feito sondagens pelo atleta, que é formado na base da equipe mineira. O desempenho recente, no entanto, aumentou o interesse dos europeus.

No segundo semestre do ano passado, o Cruzeiro decidiu estender o contrato do lateral, que agora vai até o final de 2027. A valorização reflete não apenas o desempenho em campo, mas também o potencial de negociação com o mercado internacional. Neste ano, Kaiki já disputou 20 partidas e deu duas assistências.

