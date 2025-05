Conselho do Corinthians aprova afastamento Augusto Melo da presidência

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou na noite desta segunda-feira (26) o afastamento do presidente Augusto Melo. A votação aconteceu no Parque São Jorge e teve uma larga diferença, com 176 votos pelo “sim” e 74 pelo “não”.

O processo de impeachment ainda não está concretizado. Para ser a pauta concluída, ainda é necessária uma votação com os associados do clube. Caso os sócios não aprovem o afastamento, Augusto Melo será reconduzido ao cargo. O novo pleito deve acontecer em um mês;

Neste tempo, o Corinthians será presidido pelo vice-presidente, Osmar Stabile, que tem cinco dias para convocar uma assembleia geral dos sócios. Porém, se o impeachment for aprovado, uma nova eleição será convocada apenas com a presença de conselheiros. Caso Augusto Melo renuncie neste tempo, Stabile assume até o final de 2026.

Mais cedo, Melo compareceu ao Parque São Jorge onde realizou um pronunciamento à imprensa. O dirigente admitiu a derrota na votação, mas não renunciou ao cargo. Na sequência, o agora presidente afastado deixou o local, alegando que não ia ficar em uma “palhaçada”.

“Primeiramente indignado. O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, por enquanto, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo. Saio com superavit. Missão cumprida. Mas não é renúncia, ao contrário, não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando, vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar, temos 60 dias para a assembleia geral e vamos brigar pelo Corinthians”, afirmou.

