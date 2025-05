Neymar recebe a visita de Xavi Simons em sede de seu instituto

Antes de se enfrentarem em amistoso na próxima quarta-feira (28), Neymar e Xavi Simons tiveram um encontro especial no instituto do craque. O holandês visitou a sede da instituição em Praia Grande nesta segunda-feira (26) e participou de atividades junto com crianças atendidas pela entidade.

A dupla também gravou vídeos institucionais para a Puma e Red Bull, que patrocina os dois atletas. Na quarta, Neymar vai encarar Xavi Simons no amistoso entre Santos e Leipzig, que acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A partida faz parte da tour “Tamo Junto Brasil”, do clube alemão. A iniciativa é da Bundesliga, que busca fortalecer sua imagem na América do Sul. O Leipzig é o primeiro clube da liga a atuar no continente nos últimos 25 anos.

