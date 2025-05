Santos prepara desligamento de CEO e já procura substituto

O Santos prepara a demissão do CEO Pedro Martins. Ele já foi avisado que será desligado em breve. Quando chegou em dezembro, o dirigente também acumulou o cargo de diretor de futebol, que era de Alexander Gallo.

A ideia do Santos era de que Pedro Martins seguisse como diretor de futebol, mas sem o cargo de CEO, gerenciando e reorganizando todas as áreas administrativas do clube. Contudo, o dirigente deve pedir demissão por completo. Assim, o clube procura no mercado outro profissional para assumir o comando do futebol.

O dirigente se sente esgotado na tentativa de evitar ‘contaminações dos velhos senhores’ no departamento de futebol. A gota d’água pode ter sido uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira. O mandatário não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente ‘contaminada’ por vícios do velho amadorismo.

Nos bastidores, algumas declarações dadas por Martins durante uma entrevista coletiva, em 15 de abril, também não repercutiram bem. À época, ele disse que o saudosismo iria matar o Santos. Além disso, ele também sofre com o desgaste interno e com a torcida santista por conta da má fase do clube.

Pedro Caixinha e Gabriel Verón também foram outros casos que geraram conflito. Pedro Martins esteve à frente de toda negociação envolvendo a contratação do treinador, mas agora o Santos precisa pagar uma multa de rescisão ao português após sua demissão. O caso está na Fifa. Já no caso do atacante, o CEO bancou sua permanência, após casos de indisciplina.

