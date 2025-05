Grêmio deve retomar esforços para fechar com zagueiro do San Lorenzo

O Grêmio passa a dividir as atenções com os compromissos antes da pausa para o novo Mundial de Clubes com o planejamento para a próxima janela de transferências. Afinal, o clube tem como uma de suas prioridades reforçar o setor defensivo. Assim, há a possibilidade de voltar a concentrar esforços para fechar a contratação do zagueiro Johan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina.

Em um primeiro momento a diretoria gremista não admite tal possibilidade. Apesar disso, a imprensa argentina repercute que há a chance do Ciclón aceitar vender o defensor colombiano desta vez. Vale relembrar que o seu contrato é válido até dezembro de 2026. Na primeira janela de transferências de 2025, o Grêmio realizou três ofertas ao clube argentino e tentar convencê-lo a liberar o jogador. A última investida girava em torno de 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 26 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos.

Grêmio insistiu na contratação de Romaña na primeira janela de 2025

A forma de pagamento em um momento anterior foi até um empecilho. Sem um consenso, as conversas travaram e o Imortal chegou a pensar em desistir da contratação. A princípio, o Tricolor desejava fazer o pagamento totalmente em parcelas, pois alegava que seria inviável fazer parte da remuneração à vista. Isso porque apontava que já havia feito altos investimentos por dois jogadores. No caso, para a contratação do zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Cristian Olivera, o clube desembolsou 9 milhões de dólares (quase R$ 53 milhões).

Com isso, nesta terceira proposta, o Imortal propôs metade do pagamento à vista e a outra metade em parcelas à curto prazo. Contudo, o San Lorenzo novamente não aceitou a proposta. O Grêmio precisou mudar o modelo de quitação em cotas. Afinal, em um primeiro momento sugeriu o pagamento em extensas parcelas, situação que causou irritação no Ciclón. Romaña foi uma indicação de Gustavo Quinteros, técnico anterior do Grêmio na temporada. A avaliação do antigo comandante é de que se trata de um atleta com características únicas que ainda não há no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook