Manchester City acelera busca por substituto de Kevin De Bruyne

O Manchester City se prepara para uma grande reformulação no elenco após uma temporada abaixo do esperado. A saída de Kevin De Bruyne, que não terá o contrato renovado, marca o fim de uma era no clube. Agora, a diretoria busca um substituto à altura para o meio-campo. Inicialmente, o nome favorito era Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, mas o City recuou nas negociações devido ao alto valor.

Outros nomes seguem em análise, como Tijjani Reijnders, do Milan, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest. No entanto, um novo candidato ganha força: Rayan Cherki, jovem destaque do Lyon, que já manifestou a intenção de deixar o clube neste verão europeu.

De acordo com o jornal ‘The Telegraph’, o City entrou na disputa pela contratação do meia ofensivo de 21 anos e já foi informado sobre as condições do negócio. A multa rescisória de Cherki está entre 20 e 25 milhões de libras, um valor considerado acessível para o clube inglês.

Além disso, o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, confirmou o interesse e disse que Cherki está na lista de alvos do City para a próxima janela. Ele é visto como uma aposta estratégica para ocupar a posição de camisa 10.

Desempenho recente do alvo do Manchester City

Na temporada 2024/25, Cherki teve ótimo desempenho. Foram 12 gols e 20 assistências em 44 jogos pelo Lyon. Assim, ele terminou como o maior assistente da Ligue 1.

Na Liga Europa, o meia também se destacou. Ele foi o líder em assistências, chances criadas e passes decisivos. Isso lhe rendeu uma vaga na Seleção da Temporada e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da competição.

Ainda não se sabe se Cherki ou Gibbs-White será o escolhido para substituir De Bruyne, mas as conversas com do Manchester City o francês já estão em andamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.