Cruzeiro x Palmeiras terá a presença das duas torcidas no Mineirão

Cruzeiro e Palmeiras estão entre os líderes do Brasileirão e, no domingo (1), se enfrentam no estádio do Mineirão. A expectativa é de 50 mil torcedores. O confronto tem histórico de brigas, incluindo a morte de um torcedor cruzeirense no ano passado, em São Paulo, o que gerou debate sobre a presença da torcida palmeirense — que acabou confirmada para esta partida.

Em 2024, devido às brigas e ameaças, o duelo aconteceu com portões fechados, e o Palmeiras venceu com um golaço de Estêvão. Agora, a expectativa é de ao menos 1.600 palmeirenses no Mineirão. No ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou inicialmente a exclusão da torcida organizada do Palmeiras. Depois, decidiu-se pela ausência das organizadas dos dois clubes.

A Federação Mineira de Futebol informou que, apesar de nenhuma restrição constar em ata, segue valendo o banimento temporário da torcida organizada do Palmeiras em estádios de Minas Gerais até 23 de outubro de 2026. No entanto, essa restrição não aparece na ata da partida marcada para novembro de 2024. Por isso, a torcida do Verdão poderá comparecer normalmente.

As principais organizadas de Cruzeiro e Palmeiras seguem suspensas, ou seja, não podem entrar no Mineirão com faixas, instrumentos ou uniformes. Em campo, o time mineiro soma 20 pontos e ocupa a terceira colocação. Já o Alviverde lidera, com 22 pontos em 10 rodadas.

