COAF encontra transações financeiras suspeitas de Augusto Melo no Corinthians

Nesta terça-feira (27), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) classificou as transações financeiras da gestão de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, como típicas de quem tenta “burlar a identificação de origem, destino e responsáveis”. A denúncia veio um dia após o dirigente admitir a derrota antes da votação do seu impeachment.

Augusto Melo, aliás, está afastado da presidência do Timão após a votação no Conselho Deliberativo do clube. No entanto, ainda é necessário que os sócios confirmem a decisão em uma nova etapa.

“Operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais”, diz o COAF.

Contudo, o órgão analisou movimentações em contas bancárias do Corinthians no Banco Santander entre 2 de janeiro e 19 de junho de 2024. Nesse período, a diretoria movimentou R$ 808 milhões — recebeu R$ 404 milhões e repassou outros R$ 404 milhões, em transações de entrada e saída.

Entre os repasses, o clube fez pagamentos a empresas consideradas suspeitas pelo COAF. Um exemplo é o valor de R$ 294 mil pago a uma empresa de segurança, cujo sócio recebeu R$ 8.950 de auxílio emergencial durante a pandemia.

Ainda segundo o levantamento, o Corinthians realizou 55 saques em dinheiro diretamente no caixa do banco, totalizando R$ 1.128.496,00 — uma média de R$ 20.518,11 por saque. Além disso, houve 14 depósitos em espécie, somando R$ 374.452,00, com média de R$ 2.655,69 por depósito.

