São Paulo x Talleres, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (27), já classificado para as oitavas de final, o São Paulo enfrenta o Talleres, da Argentina, às 19h, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está na primeira colocação do Grupo D, com 11 pontos e precisa de apenas um ponto para garantir a liderança da chave. Já os argentinos estão em terceiro, com quatro pontos e, apesar de não conseguir mais brigar por uma vaga no mata-mata, ainda pode se classificar para os playoffs da Copa Sul-Americana.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do confronto, ao vivo, a partir de 17h30. Aldo Luiz narra o embate. Cleiton Santos está confirmado nos comentários. André Bacha completa o trio de ataque de craques do jornalismo esportivo com suas reportagens.