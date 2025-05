Ancelotti visita Museu da Seleção e inicia trabalhos na CBF

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, visitou na manhã desta terça-feira (27) o Museu da Seleção Brasileira e conheceu a sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele ganhou a recepção do presidente da CBF, Samir Xaud, e pelo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

O italiano estava ao lado de integrantes de sua comissão técnica: os auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri e o analista de desempenho Simone Montanaro.

Eles passaram pelas históricas camisas da Seleção e viram de perto as estátuas de Pelé e Marta, Rei e Rainha do Futebol, respectivamente. Em seguida, foram conhecer as cinco estátuas da Copa do Mundo em um sala anexa. Ancelotti reforçou a Samir Xaud o desejo de trazer mais uma taça para colocar ao lado dos cinco troféus já conquistados.

O italiano também foi à sala onde irá trabalhar. Lá, recebeu as boas-vindas do presidente da CBF, Samir Xaud: “Mister, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, a CBF é a sua casa, te recebendo de braços abertos. Estou honrado de receber você”.

Carlo Ancelotti terá seus primeiros compromissos à frente da Canarinho na próxima semana. No dia 2 de junho, a delegação, afinal, começa a se apresentar em São Paulo para dar início à preparação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Por fim, no dia 5, o Brasil enfrenta os equatorianos no Monumental de Guayaquil, em Guaiaquil, às 20h (de Brasília). Em seguida, encara os paraguaios no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília).

