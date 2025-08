Mesmo com um a menos, Coritiba vence o Vila Nova e assume a liderança da Série B

O Coritiba conquistou uma vitória heroica na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a menos durante a maior parte do jogo, o time venceu o Vila Nova por 2 a 1. A partida aconteceu nesta quinta-feira (31), em Goiânia. Com o resultado, o Coritiba assume a liderança provisória da Série B, com 33 pontos, enquanto o Vila Nova estaciona na sétima posição, com 23 pontos.

O jogo

O primeiro tempo, de fato, foi repleto de acontecimentos e muita emoção. O Coritiba abriu o placar com um gol contra de Tiago Pagnussat. Pouco depois, contudo, o Vila Nova empatou em uma cobrança de pênalti de Dodô. Para complicar a situação do Coxa, o volante Machado foi expulso aos 29 minutos.

Mesmo com a enorme desvantagem numérica em campo, o time visitante não se abateu. A equipe paranaense, inclusive, conseguiu marcar o gol que definiria a vitória. Já nos acréscimos da primeira etapa, o zagueiro Jacy se redimiu. Ele, que havia cometido o pênalti, marcou o segundo e decisivo gol do Coritiba.

Na segunda etapa da partida, o cenário do jogo ficou bastante claro. O Vila Nova, com um jogador a mais, partiu com tudo para cima. O time da casa, então, buscou o gol de empate de todas as formas. O Coritiba, por outro lado, se defendeu com muita organização e conseguiu segurar o resultado.

O apito final, em resumo, selou um resultado espetacular para o Coritiba. A vitória com um jogador a menos mostra a grande força do time na briga pelo acesso. Para o Vila Nova, no entanto, fica a enorme frustração. A equipe não soube aproveitar a vantagem numérica jogando em seus domínios.

Jogos da 20ªrodada da Série B

Quinta (31/7)

Vila Nova 1×2 Coritiba

Sexta (01/8)

Remo x Ferroviária – 19h

Operário x Criciúma – 21h30

Sábado (02/8)

Novorizontino x Avaí – 16h

Botafogo-SP x América-MG – 18h30

Amazonas x Goiás – 20h30

Domingo (03/8)

Chapecoense x CRB – 16h

Athletico x Paysandu – 18h30

Segunda (04/8)

Athletic x Atlético-GO – 19h

Cuiabá x Volta Redonda – 21h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.