Neymar leva funcionários do Santos para almoçar em churrascaria

Neymar decidiu reunir funcionários do Santos para um almoço especial nesta sexta-feira (1). O craque foi a uma churrascaria da cidade do litoral paulista acompanhado de duas mulheres que trabalham na faxina do CT, fisioterapeutas, membros do departamento médico e o podólogo do clube.

“Almoço com esses guerreiros e guerreiras que cuidam de nós”, escreveu o craque ao compartilhar o momento em suas redes sociais.

A churrascaria escolhida por Neymar pertence ao influenciador Netão Bom Beef, que ganhou uma camisa de presente do craque no local.

Antes do almoço, o atacante visitou o Grêmio Recreativo dos Metalúrgicos de Santos, conhecido como Gremetal, clube onde jogou na infância. Nas redes sociais, ele compartilhou registros da visita e demonstrou carinho pelas lembranças que tem do local.

Neymar volta a campo pelo Santos na segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pelo Brasileirão. O atacante participou integralmente dos quatro últimos jogos do Peixe.

