Procuradoria do STJD denuncia Bruno Henrique, do Flamengo

A Procuradoria do STJD denunciou, nesta sexta-feira (1), o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. Dessa forma, o jogador irá a julgamento por manipulação de apostas esportivas e pode pegar até dois anos de suspensão, segundo o “ge”.

Bruno Henrique vai ser julgado por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores. O caso ocorreu em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão de 2023.

A Procuradoria denunciou Bruno Henrique em vários artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Assim, o atacante pode pegar penas de 360 a 720 dias de suspensão, 12 a 24 partidas de suspensão e três multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

Apesar da denúncia da Procuradoria, não há possibilidade de suspensão preventiva. Portanto, Bruno Henrique seguirá sua rotina normal no Flamengo e deve ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Ceará, domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Além disso, Bruno Henrique também virou réu na Justiça Comum. Afinal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolheu a denúncia do Ministério Público (MPDFT).

