Alan Rodríguez é regularizado no BID e pode fazer sua estreia contra o São Paulo

A tendência, contudo, é a de que Rodríguez fique como opção no banco de reservas. Isso porque Roger Machado não costuma escalar reforços logo como titulares. São os casos de Alan Benítez e Richard, que seguem em busca de oportunidades entre os 11 iniciais desde que chegaram ao clube.

O elenco colorado fará, neste sábado (2), sua última atividade antes da partida frente ao Tricolor Paulista. O duelo será no domingo, às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.