Son anuncia decisão de deixar Tottenham após dez anos no clube: ‘Decisão mais difícil da vida’

O atacante Heung-min Son está de saída do Tottenham. Nesta sexta-feira (1°), o sul-coreano anunciou que não seguirá no clube inglês, onde ficou pelos últimos dez anos. Ele negocia para atuar pelo Los Angeles, dos Estados Unidos.

Na pré-temporada dos Spurs em Seul, na Coreia do Sul, Son se pronunciou em coletiva. Além de definir sua decisão como “a mais difícil da carreira”, ele explicou o fim de ciclo no clube da Premier League.

“Quero dizer que decidi deixar o clube neste verão. Respeitosamente, o clube está me ajudando com essa decisão. Foi a decisão mais difícil que tomei na minha carreira. Memórias incríveis. Foi muito difícil tomar essa decisão. Preciso de um novo ambiente para me desafiar. Preciso de uma pequena mudança – 10 anos é muito tempo. Cheguei ao norte de Londres ainda criança, com 23 anos, uma idade muito jovem. Deixo este clube como um homem adulto, um homem muito orgulhoso”, declarou.

“Agradeço a todos os torcedores do Spurs por me darem tanto amor. Espero que a despedida também seja em boa hora e que este seja o momento certo para tomar essa decisão. Espero que todos possam aceitar e respeitar isso”, acrescentou o sul-coreano de 33 anos.

Ídolo do Tottenham se despede com título da Liga Europa

Son se transferiu para o Tottenham em agosto de 2015 depois de ganhar destaque no futebol alemão com as camisas de Hamburgo e Bayer Leverkusen. O atacante se despede dos Spurs como o quinto maior artilheiro da história do clube, com 173 gols em 454 jogos.

O jogador alcançou conquistas individuais pelo Tottenham. A principal delas foi o Prêmio Puskás pelo gol anotado diante do Burnley em 2019. Ele também foi o artilheiro da Premier League na temporada 2021/22. O único título pelo clube de Londres foi o da Liga Europa, na última temporada.

