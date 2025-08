Fluminense tenta encerrar tabu contra o Grêmio no Brasileirão

Após encerrar a sequência de cinco derrotas consecutivas, o Fluminense terá pela frente um adversário bem indigesto. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Grêmio, neste sábado (2), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão, e tenta encerrar um tabu. A última vitória dos cariocas sobre os gaúchos pela competição aconteceu em 2019.

Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Na ocasião, o Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, com gols de Nenê e Caio Henrique. No mesmo ano, também venceu por 5 a 4, em Porto Alegre, em uma partida em que chegou a sofrer 3 a 0. Contudo, desde então, foram oito jogos, sete derrotas e um empate — este, inclusive, que encerrou a sequência de sete derrotas consecutivas.

No ano passado, o Fluminense chegou a encerrar o jejum de vitórias contra o Grêmio. Afinal, venceu por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Assim, o jogo foi decidido nos pênaltis — e o Time de Guerreiros venceu. À época atual campeão da América, o Tricolor acabou sendo eliminado pelo Atlético, nas quartas.

Mas o jejum permanece no Brasileirão. O Fluminense perdeu os dois jogos em 2020 e 2021 — sendo este último o ano em que o Grêmio caiu para a segunda divisão. Em 2023, mesmo com os gaúchos ainda em recuperação após o acesso, também perdeu as duas partidas, assim como no ano passado quando ambos lutaram contra o rebaixamento.

Últimos 10 jogos entre Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão:

Grêmio 4×5 Fluminense – Brasileirão 2019

Fluminense 2×1 Grêmio – Brasileirão 2019

Grêmio 1×0 Fluminense – Brasileirão 2020

Fluminense 0x1 Grêmio – Brasileirão 2020

Fluminense 0x1 Grêmio – Brasileirão 2021

Grêmio 1×0 Fluminense – Brasileirão 2021

Grêmio 2×1 Fluminense – Brasileirão 2023

Fluminense 2×3 Grêmio – Brasileirão 2023

Grêmio 1×0 Fluminense – Brasileirão 2024

Fluminense 2×2 Grêmio – Brasileirão 2024

