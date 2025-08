Danilo deve ser opção no banco contra Cruzeiro

Reforço mais caro da história do Botafogo, Danilo pode estrear neste domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Afinal, o volante está relacionado para a partida. Contudo, deve começar no banco de reservas e ficar como opção para o técnico Davide Ancelotti.

Após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, o técnico Davide Ancelotti revelou que contava com o volante para o jogo contra o Cruzeiro. Afinal, Danilo estava treinando normalmente. O treinador italiano, no entanto, deve repetir a escalação dos últimos jogos, mas não está descartada a possibilidade de poupar jogadores.

O Botafogo contratou Danilo por 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões). Dessa forma, ele se tornou o reforço mais caro da história do Glorioso, superando o valor pago por Thiago Almada, em 2024. Na época, o Alvinegro desembolsou R$ 137,4 milhões pela contratação do meia argentino.

Em sexto lugar no Brasileirão, o Botafogo tenta entrar no G4 e diminuir a diferença para os líderes. O atual campeão brasileiro e da América está invicto desde a chegada de Davide Ancelotti, com duas vitórias e dois empates em quatro partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.