Milton Nascimento processa Cruzeiro por uso indevido de música em anúncio de Gabigol

De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o cantor e compositor Milton Nascimento está processando o Cruzeiro. O motivo do processo é o uso da canção “Clube da Esquina 2”, uma das mais conhecidas de sua carreira, sem autorização, durante o anúncio da contratação de Gabigol, feito pela Raposa na madrugada de 1º de janeiro.

O processo corre na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Os advogados de Milton pedem uma indenização de R$ 50 mil pelo uso não autorizado da obra.

Gabigol no Cruzeiro

O Cruzeiro contratou Gabigol, que terminara seu vínculo com o Flamengo, como o principal reforço para a temporada, ao lado de Dudu. No entanto, Dudu não se firmou no clube e já deixou a equipe. Assinou com o arquirrival com o Atlético Mineiro, onde já estreou, mas ainda não mostrou o futebol que o consagrou no Palmeiras. Já Gabigol permanece no Cruzeiro. Assim como ocorreu em seus dois últimos anos no Flamengo — onde se tornou um dos maiores ídolos da história —, atualmente é reserva de Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, pode ser considerado o “12º jogador” no esquema do técnico Leonardo Jardim, com quem mantém um bom relacionamento.

Milton Nascimento

Milton Nascimento é um dos maiores nomes da história da Música Popular Brasileira, frequentemente na lista dos cinco maiores da MPB, ao lado de Tom Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Dono de uma afinação impecável, é considerado por especistas do mundo inteiro uma das vozes mais belas da música. Não por acaso é um dos artistas brasileiros mais respeitados internacionalmente, com dezenas de músicas consagradas.

Em 2024, enfrentando o Mal de Parkinson, Milton anunciou sua aposentadoria e realizou uma série de shows de despedida, encerrando a carreira com uma apresentação emocionante no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Atualmente, ele está com 86 anos.

