Bayern de Munique vence Lyon na estreia de Luis Díaz

O Bayern de Munique venceu na estreia de Luis Díaz. Afinal, o clube alemão bateu o Lyon, da França, por 2 a 1, neste sábado (2), em Munique, em amistoso de pré-temporada. O atacante colombiano entrou no segundo tempo e teve papel decisivo na vitória. Michael Olise marcou os dois gols dos alemães, enquanto Alejandro Gomez descontou para os franceses.

Após um primeiro tempo morno e de poucas emoções, o jogo ficou animado na etapa final. Muito por causa de Luis Díaz. Afinal, o atacante colombiano entrou e criou a maioria das jogadas perigosas do Bayern de Munique. Logo aos dois minutos, quase marcou. Depois, aos cinco, sofreu pênalti convertido por Michael Olise.

Ao longo do segundo tempo, Luis Díaz teve outra chance de marcar pela primeira vez com a camisa do time bávaro, mas o goleiro defendeu. Depois, Michael Olise marcou de novo, mas desta vez em jogada de Serge Gnabry, e ampliou o placar. No fim, Alejandro Gomez descontou para o Lyon e deu números finais ao amistoso.

O Bayern de Munique contratou Luis Díaz por 75 milhões de euros (R$ 490 milhões), incluindo bônus. O colombiano chegou ao Liverpool, da Inglaterra, em janeiro de 2022, contratado junto ao Porto, de Portugal. Ao todo, disputou 148 jogos oficiais pelo time inglês, marcou 41 gols e deu 23 assistências.

