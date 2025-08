Sem gols, Sport e Bahia empatam pelo Brasileiro

Sport e Bahia ficaram no empate sem gols na tarde deste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Leão chegou a 19 jogos sem vencer na pior sequência da história do clube. Enquanto o Tricolor Baiano aumentou para seis partidas de invencibilidade na temporada.

O empate também aumentou a invencibilidade do Sport contra o Bahia. Agora são 12 jogos sem perder para o Tricolor Baiano em casa. No entanto, com o resultado, o Leão segue na lanterna da competição com seis pontos – e nenhuma vitória até aqui. Por outro lado, o Tricolor Baiano 29 pontos na quarta posição.

Bahia melhor

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia teve um domínio no primeiro tempo e teve chances de abrir o placar com Willian José, logo aos seis minutos. Ele recebeu na área, mas bateu mascado e a bola foi pra fora. Aos 23 minutos, os visitantes tiveram uma nova chance depois que Rivera se atrapalhou no campo de defesa e Iago aproveitou o erro adversário para roubar a bola. Ele carregou até dentro da área e finalizou pra fora. Minutos depois, Caio Alexandre que teve a oportunidade com um chute de fora da área, mas a bola passou por cima do gol.

Pelo lado do Sport, Derik Lacerda teve a chance de abrir o placar aos 14 minutos. Em um contra-ataque rápido, ele recebeu e carregou até a área. Finalizou, mas o goleiro Ronaldo fez boa defesa. Já aos 35, após uma jogada individual no ataque de Matheus Alexandre, a bola sobrou pra Barletta, que perdeu um gol na pequena área.

Sport melhorou, mas não marcou

O Sport fez um segundo tempo melhor, mas não conseguiu ser efetivo nas chegadas no ataque. A melhor chance do Leão foi com Léo Pereira. Aos 22 minutos, ele recebeu a bola de Zé Lucas na entrada da área e, cara a cara com o Ronaldo, bateu por cima do gol.

O Bahia, por sua vez, não teve grandes oportunidades como na primeira etapa, mas também chegou algumas vezes na área do Leão. Ademir e Luciano Juba tiveram finalizações defendidas por Gabriel. Já Kayky teve uma boa finalização de fora da área, a bola passou perto do travessão.

Próximos compromissos

O Bahia recebe o Fluminense no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Por outro lado, o Sport enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, no domingo (10), às 20h30 (de Brasília). Ambas as partidas, portanto, pela 19° rodada do Brasileiro.

SPORT 0 X 0 BAHIA

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Data e horário: 02/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Público presente: 16.080

Público pagante: Não informado

Renda: R$ 488.780

Gols: Sem gols

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon, Igor Cariús (Kevyson, 33’/2°T); Christian Rivera, Zé Lucas (Ignácio Ramirez, 33’/2°T) e Matheusinho (Hyoran, 41’/2°T); Chrystian Barletta (Léo Pereira, 11’/2°T), Atencio (Pedro Augusto, 11’/2°T) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA: Ronaldo ;Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 39’/2°T), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly, 34’/2°T); Ademir (Michel Araújo, 34/2°T), Iago (Lucho Rodríguez, 27’/2°T) e Willian José (Kayky, 27’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Derik Lacerda (SPT), Santiago Mingo (BAH)

Cartões vermelhos: –

