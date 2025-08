Rafael Thyere vê boa partida do Sport contra o Bahia, mas ressalta: ‘Situação é difícil’

O Sport empatou pela terceira vez seguida no Campeonato Brasileiro neste sábado (2). Dessa vez, o Leão ficou no empate sem gols com o Bahia, na Ilha do Retiro. Apesar de não ter saído com a vitória, o zagueiro Rafael Thyere acredita que a equipe atuou bem, mas ressaltou que na hora de sair com a vitória, não conseguiram.

“No jogo passado contra o Santos, aconteceu algo que não podia acontecer (vencendo de 2 a 0 cedeu empate no fim). Contra o Bahia fomos bem. No primeiro tempo eles tiveram mais a bola, mas não criaram chances, e a melhor chance foi nossa. Foi jogo parelho, mas na hora da gente conseguir a vitória, não conseguimos. Vi o jogo como bom, mas nada que eu fale tranquilize nosso torcedor, pois a situação é difícil. Mas a gente vai continuar trabalhando para conseguir o resultado. O torcedor vem sempre nos apoiando e temos de agradecer. Mas o que precisamos é trabalhar. Vamos lutar para colocar o Sport onde merece”, disse.

A partida teve poucas oportunidades, mas Derik Lacerda, Barletta e Léo Pereira tiveram chances para marcar. Enquanto o primeiro parou em boa defesa do goleiro adversário, os outros dois, que tiveram a oportunidade cara a cara com o goleiro, chutaram pra fora.

Esse é o 19° jogo do Sport sem vencer na temporada, aliás, é a pior sequência da história do clube. No Campeonato Brasileiro, são 10 derrotas e seis empates em 16 confrontos. Dessa forma, a equipe ocupa a lanterna da competição com apenas seis pontos.

Buscando a primeira vitória na competição, o Leão enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, no próximo domingo (10), às 20h30 (de Brasília), pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro.

