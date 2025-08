Chegou ao fim! Bruna Rotta confirma término com Rodrygo Goes

A influenciadora Bruna Rotta confirmou o fim do seu relacionamento com Rodrygo Goes após uma suspeita de crise nos últimos dias. O casal estava junto desde setembro de 2024 e curtiu recentemente dias de férias no Brasil.

No entanto, após os dois voltarem separados para a Espanha, internautas apontaram uma nova crise na relação. Enquanto o jogador do Real Madrid foi, de jatinho, curtir os últimos dias de férias em Ibiza, a influenciadora desembarcou de um voo comercial em Marbella, cidade cerca de 630 km de distância.

Os dois chegaram a passar alguns dias juntos no Brasil e marcaram presença no aniversário do pai do atacante, Eric Goes, no casamento de Éder Militão e também no aniversário de Vini Jr. Além disso, viajaram para Maceió, onde tiveram a última aparição juntos há uma semana.

Após rumores de nova crise, portanto, Bruna Rotta confirmou o fim do namoro com Rodrygo para à “Quem”. Além disso, segundo a página Condomínio da Fifi, o término foi tranquilo, sem brigas e eles continuam amigos.

Relacionamento Bruna e Rodrygo

Rodrygo e Bruna estavam em um relacionamento desde setembro de 2024. Eles viviam um relacionamento mais íntimo e discreto nas redes sociais, apesar de Bruna trabalhar com criação de conteúdos. Assim, ela chegava a postar alguns registros com o jogador, enquanto ele era ainda mais reservado.

A influenciadora mudou de país em meados de setembro do ano passado para acompanhá-lo em Madri. O casal viveu junto por um período, mas a influencer arranjou um cantinho para morar sozinha no início do ano. Um dos melhores amigos de Rodrygo chegou a ajudá-la no processo de mudança e decoração do espaço.

Aliás, a crise ‘pública’ mais recente dos dois aconteceu em fevereiro. Depois de acompanhar a partida entre Real Madrid e Manchester City na Champions League, a influencer publicou um vídeo com trecho de uma música que trata sobre solteirice. Na época, internautas também notaram que os dois também deixaram de se seguir.

