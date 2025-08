Nos pênaltis, Brasil vence Colômbia e é campeão da Copa América pela nona vez

Em jogo dramático, o Brasil se tornou, mais uma vez, campeão da Copa América Feminina. Em final dramática, cheia de reviravoltas, prorrogação e decidida nos pênaltis, bateu a Colômbia por 5 a 4 nas penalidades. Nos 90 minutos, empate por 3 a 3. Na prorrogação, mais gols e 4 a 4, levando a decisão para as penalidades. O jogo deste sábado, 2/8, rolou no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, sede da competição.

A rainha Marta teve atuação de destaque, entrando na reta final e empatando o jogo em 3 a 3 nos acréscimos do segundo tempo. Na prorrogação, fez mais um. Porém, a Colômbia empatou e levou a decisão para as penalidades. E Marta viu Tápia defender a sua cobrança. Além dela, Angelina também desperdiçou. Porém, Pavi isolou a sua penalidade, e Lorena virou heroína ao defender as cobranças de Leicy Santos e Carabalí.

Além dos gols de Marta (que ganhou o prêmio de MVP da competição), o Brasil marcou com Angelina e Amanda Gutierres, que, com seus gols, foi a artilheira da competição. Para a Colômbia, marcaram Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos. Esta foi a nona conquista do Brasil em dez edições. Perdeu apenas uma vez, para a Argentina, em 2007. E, pela quinta vez, venceu a Colômbia em finais.

Colômbia na frente

A Colômbia começou melhor na partida. Aliás, a primeira grande oportunidade veio logo aos 9, quando Loboá fez boa jogada individual, driblou Fê Palermo e chutou por cima do gol. O Brasil até respondeu com Yasmin, mas a Colômbia levou perigo com Caicedo aos 15. Nove minutos mais tarde, a centroavante, enfim, abriu o placar. A zaga brasileira cochilou demais, Izquierdo tocou para Mayra Ramírez, que deixou a camisa 18 na boa.

As colombianas aproveitaram o embalo para tentar fazer logo o segundo. Assim, aos 30, Mariza deu mole na marcação, Ramírez ficou cara a cara com a goleira, mas Lorena conseguiu atrapalhar a atacante. O Brasil respondeu com duas substituições ainda no primeiro tempo, quase empatou aos 46, em cabeçada de Angelina em jogada de escanteio. Cinco minutos mais tarde, Carabalíni deu uma cabeçada em Gio dentro da área e, portanto, cometeu pênalti. Angelina bateu e cravou o 1 a 1. A colombiana, por sinal, recebeu apenas cartão amarelo. O primeiro tempo, inclusive, foi bem faltoso, com quatro amarelos e um para a Colômbia.

Brasil faz gol contra, mas busca o empate

A Seleção Brasileira voltou do intervalo com mais intensidade. Aliás, perdeu grandes chances com Gio Garbelini e Duda. No entanto, quem marcou o segundo foi a Colômbia, novamente em apagão da defesa brasileira. Tapia bateu tiro de meta, Isa Haas afastou, e a bola sobrou para Tarciane. Sem marcação, ela cochilou e recuou para Lorena, mas que estava fora do gol. Foi gol contra, portanto. Tal qual aconteceu no primeiro tempo, o Brasil foi buscar o empate. Aos 34, Gio Garbelini cruzou, Amanda Gutierres dominou com o peito, chutou cruzado e fez um belo gol: 2 a 2

Marta entra, deixa golaço no último ato e força prorrogação

A atacante Marta entrou aos 35, desperdiçou boa chance aos 37 e viu a Colômbia fazer o terceiro aos 42, com Mayra Ramírez aos 42, aproveitando passe de Linda Caicedo. Quando as colombianas caminhavam para o título, a camisa 10 reforçou porque foi seis vezes melhor do mundo e acertou uma linda bomba de fora da área no último minuto. Assim, levou o jogo para a prorrogação.

Rainha marca outro, mas Seleção cede empate; pênaltis

O Brasil dominou a prorrogação. Inclusive, Marta marcou novamente. Aos 14 minutos do primeiro tempo, ela recebeu cruzamento pela esquerda e deixou tudo igual. Contudo, Leicy Santos, de falta, marcou para a Colômbia, e a decisão foi para os pênaltis.

Nos pênaltis deu Brasil

Para o Brasil: Tarciane, Amanda Gutierres, Mariza, Jhonson e Luany; Tapia defendeu a cobrançla de Angelina e Marta.

Para a Colômbia: Usme, Restrepo, Caicedo, Bonilla; Pavi isolou e Lorena defendeu a cobrança de Leicy Santos e Carabalí.

Campanha campeã

A campanha do Brasil na fase de grupos, aliás, teve ainda vitórias sobre Venezuela, Bolívia e Paraguai. Assim, avançou em primeiro lugar no Grupo B, com dez pontos. Já na semifinal, o time comandado por Arthur Elias despachou o Uruguai, enquanto a Colômbia, que ficou em segundo no B, com oito pontos, passou pela Argentina na outra semifinal.

Vale citar: Brasil e Colômbia, finalistas, garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de 2026. Argentina (3º), Uruguai (4º) e Paraguai (5º) vagas para o Pan do Peru, em 2027.

COLÔMBIA 4X4 BRASIL (Brasil 5 a 4 nos pênaltis)

Copa América Feminina – Final

Data: 29/7/2025

Local: Estádio Casa Blanca, Quito (EQU)

Gols: Linda Caicedo, aos 26’/1ºT (1-0); Angelina, aos 54’/1ºT (1-1), Tarciane (contra), aos 24’/2ºT (2-1), Amanda Gutierres, aos 35’/2ºT (2-2),Mayra Ramírez, aos 42’/2ºT (3-2) e Marta, aos 50’/2ºT (3-3); Marta, 14’/1ºT da prorrogação (3-4). Leicy Santos, 9’/2ºT da prorrogação (4-4).

COLÔMBIA: Tapia; Carol Arias (Bonilla Intervalo da prorrigação), Dani Arias, Carabalí e Caracas; Bedoya (Restrepo, Intervalo da prorrogação), Izquierdo (Paví, aos 40’/2ºT) Leicy Santos e Loboa (Usme, aos 25’/2ºT); Mayra Ramírez (Serna, aos 49’/2ºT) Caicedo Técnico: Angelo Marsiglia

BRASIL: Lorena; Tarciane, Mariza, Fê Palermo (Isa Haas, aos aos 43’/1ºT) e Gabi Portilho (Luany, aos 25’/2ºT) ; Angelina, Duda Sampaio (Vitória Yaya, aos 35’/2ºT) e Yasmin; Dudinha (Amanda Gutierres, aos 43’/1ºT), Gio Garbelini (Marta, aos 35’/2ºT) e Kerolin (Jhinson, Intervalo da prorrogação) Técnico: Arthur Elias

Árbitra: Dione Rissios (CHI)

Assistentes: Marcia Castillo e Leslie Vasquez (CHI)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Cartões amarelos: Tapia; Carol Arias, Carabalí e Bedoya, Álvarez (COL); Tarciane, Angelina (BRA)

Cartões vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.