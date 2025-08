Amazonas busca empate com Goiás, que recupera liderança da Série B

Em jogo eletrizante com direito a VAR, defesa de pênalti e quatro gols, Amazonas e Goiás empataram por 2 a 2 na noite deste sábado (2), na abertura do segundo turno da Série B do Brasileiro. Moraes e Anselmo Ramon marcaram para os goianos, que tiveram um pênalti desperdiçado pelo goleiro Tadeu, o principal cobrador da equipe. Kevin Ramírez e Joaquín Torres anotaram para os anfitriões na Arena da Amazônia.

Com o resultado desta 20ª rodada, o Esmeraldino chega aos mesmos 38 pontos do Coritiba, mas reassume a liderança da competição nos critérios do desempate. A Onça Pintada, mesmo com o ponto alcançado, aparece na lanterna – tem 20 somados.

Na próxima rodada, o Amazonas visita a Ferroviária, na sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. O Goiás, por sua vez, recebe o Operário, no sábado (9), às 18h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Jogos da 20ª rodada da Série B

Quinta (31/7)

Vila Nova 1×2 Coritiba

Sexta (01/8)

Remo 0 x 2 Ferroviária

Operário x Criciúma – 21h30

Sábado (2/8)

Novorizontino x Avaí – 16h

Botafogo-SP x América-MG – 18h30

Amazonas x Goiás – 20h30

Domingo (3/8)

Chapecoense x CRB – 16h

Athletico x Paysandu – 18h30

Segunda (4/8)

Athletic x Atlético-GO – 19h

Cuiabá x Volta Redonda – 21h30

